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    «Томь» договорилась с «Газпром нефтью». Долги по зарплате погасят во 2-й декаде января

    Теги бизнес Олимп-ФНЛ Томь Сергей Жвачкин Футбол

    ПАО «Газпром нефть» продолжит финансировать «Томь».

    Об этом сообщил президент сибирского клуба, губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

    По его словам, финансовые поступления в «Томь» ожидаются в первую неделю после новогодних праздников, объем этих поступлений позволит погасить долги по зарплате перед футболистами и персоналом клуба.

    «Сергей Анатольевич пожелал, чтобы наша футбольная команда, успешно проведя осенний этап, и дальше радовала томских болельщиков яркой атакующей игрой, новыми победами и хорошими результатами», – говорится в сообщении на официальной странице «Томи» «ВКонтакте».

    После 24 туров «Томь» занимает в таблице Олимп-ФНЛ второе место.

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