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    Курбан Бердыев: «Для меня Сарри – тренер номер один. У футбола Гвардиолы есть свои минусы»

    Теги Рубин Курбан Бердыев Челси Манчестер Сити премьер-лига Россия премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Маурицио Сарри Футбол

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев рассказал о том, кого из тренеров АПЛ считает самым сильным. 

    – Минусы есть у всех команд? Вам у каждой удается их найти?

    – У всех они есть, да. Нет идеальных команд. Клопп недавно говорил, что «Манчестер Сити» – это идеальная команда. Но и у футбола Гвардиолы есть минусы.

    Я совсем недавно был у него на базе – Зинченко организовал. Посмотрел тренировку, но по времени я не мог задержаться и мне нужно было вернуться в Лондон. Поблагодарил его через Зинченко.

    И тренировочный процесс действительно выстроен просто идеально, но если бы мы дискутировали, я бы ему сказал, где вижу его минусы.

    – Сарри по-прежнему для вас тренер номер один?

    – Да. В «Челси» он пока первый год, его команда в числе лидеров. Сарри и Гвардиола – это сильная позиционная атака и умение вскрывать позиционную защиту. Десять человек сзади вскрыть очень тяжело.

    У них свои принципы, но есть общие черты в деталях. Все игроки в их командах понимают игровую ситуацию одинаково, и если мяч в конкретной зоне, значит, они действуют системно, и игрок знает, что делать без мяча, через какой ход он будет активным участником эпизода и что должен будет сделать.

    Еще 10 – 15 лет назад такого понимания футбола не было, и в таком виде это рождается лишь сейчас. Раньше игровая зона была более растянута, нападающий назад не отходил, роль его была другой, как и у вратаря, – сказал Бердыев.

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