Курбан Бердыев: «Для меня Сарри – тренер номер один. У футбола Гвардиолы есть свои минусы»

Главный тренер Курбан Бердыев рассказал о том, кого из тренеров АПЛ считает самым сильным.

– Минусы есть у всех команд? Вам у каждой удается их найти?

– У всех они есть, да. Нет идеальных команд. Клопп недавно говорил, что – это идеальная команда. Но и у футбола Гвардиолы есть минусы.

Я совсем недавно был у него на базе – Зинченко организовал. Посмотрел тренировку, но по времени я не мог задержаться и мне нужно было вернуться в Лондон. Поблагодарил его через Зинченко.

И тренировочный процесс действительно выстроен просто идеально, но если бы мы дискутировали, я бы ему сказал, где вижу его минусы.

– Сарри по-прежнему для вас тренер номер один?

– Да. В он пока первый год, его команда в числе лидеров. Сарри и Гвардиола – это сильная позиционная атака и умение вскрывать позиционную защиту. Десять человек сзади вскрыть очень тяжело.

У них свои принципы, но есть общие черты в деталях. Все игроки в их командах понимают игровую ситуацию одинаково, и если мяч в конкретной зоне, значит, они действуют системно, и игрок знает, что делать без мяча, через какой ход он будет активным участником эпизода и что должен будет сделать.

Еще 10 – 15 лет назад такого понимания футбола не было, и в таком виде это рождается лишь сейчас. Раньше игровая зона была более растянута, нападающий назад не отходил, роль его была другой, как и у вратаря, – сказал Бердыев.