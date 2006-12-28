Лионель Месси: «Было бы здорово выиграть пятую Лигу чемпионов»

Форвард «Барселоны» прокомментировал завоевание «Золотой бутсы»-2018 и заявил о желании победить в Лиге чемпионов.

– В этом году вы выиграли очередную, пятую «Золотую бутсу». Не устали побеждать?

– Это хорошая награда, знак признания. Но это награда для всей команды. Когда вратарь получает трофей Саморы, то это тоже заслуга всех игроков. Рад, что я снова выиграл.

– У вас пять «Золотых бутс» и пять «Золотых мячей». Пятая победа в Лиге чемпионов – это то, чего вам не хватает?

– Да, было бы здорово выиграть. Как мы уже говорили в начале сезона, Лига чемпионов всегда будет особенным турниром. Мы хотели бы снова победить в нем.

– В этом сезоне играет в Лиге чемпионов хорошо. У вас появилась особая мотивация?

– Желание побеждать в ЛЧ есть каждый год. Это уникальный и самый прекрасный турнир из тех, где я играл. Здесь все по-другому, и мы все хотим выиграть, – сказал Месси.