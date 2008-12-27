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    «МЮ» рассмотрит кандидатуру Аллегри на пост главного тренера

    Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Тоттенхэм Массимилиано Аллегри ESPN Маурисио Почеттино Футбол

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может возглавить «Манчестер Юнайтед».

    Кандидатура 51-летнего специалиста будет рассмотрена руководством «МЮ» в процессе поиска постоянного главного тренера, сообщает ESPN со ссылкой на свои источники.

    «Юнайтед» проявляет интерес к Маурисио Почеттино, но договориться с «Тоттенхэмом» будет очень сложно. «МЮ» намерен провести тщательный и всесторонний поиск, прежде чем назначить нового главного тренера.

    Клуб намерен продолжать поиски специалиста, независимо от результатов команды в текущем сезоне.

    Аллегри ранее сообщал о желании однажды поработать в АПЛ.

    Напомним, 18 декабря «Манчестер Юнайтед» уволил Жозе Моуринью, команду до конца сезона возглавил Оле-Гуннар Сульшер.

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