Татарстан первым выдвинул Дюкова на пост президента РФС

Федерация футбола Татарстана выдвинула кандидатуру Александра Дюкова на пост президента РФС.
Для выдвижения кандидата в ходе предвыборной кампании необходимы голоса пяти футбольных организаций – членов РФС.
Свои голоса за Дюкова, помимо Федерации футбола Татарстана, отдали «Рубин», «Нефтехимик» и КАМАЗ.
Позднее кандидатуру экс-президента «Зенита» выдвинули томская, башкирская и мордовская федерации футбола.
Выдвижение кандидатов в президенты РФС продлится до 12 января, выборы состоятся в конце февраля 2019 года.
На данный момент обязанности президента РФС временно исполняет Сергей Прядкин.