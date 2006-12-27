Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Татарстан первым выдвинул Дюкова на пост президента РФС

    Теги Рубин Сергей Прядкин премьер-лига Россия РФС Олимп-ФНЛ КАМАЗ ПФЛ Россия Александр Дюков Нефтехимик Футбол

    Федерация футбола Татарстана выдвинула кандидатуру Александра Дюкова на пост президента РФС

    Для выдвижения кандидата в ходе предвыборной кампании необходимы голоса пяти футбольных организаций – членов РФС.

    Свои голоса за Дюкова, помимо Федерации футбола Татарстана, отдали «Рубин», «Нефтехимик» и КАМАЗ.

    Позднее кандидатуру экс-президента «Зенита» выдвинули томская, башкирская и мордовская федерации футбола.

    Выдвижение кандидатов в президенты РФС продлится до 12 января, выборы состоятся в конце февраля 2019 года.

    На данный момент обязанности президента РФС временно исполняет Сергей Прядкин.

    Будут ли футболом рулить питерские?

    Реклама 18+

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться