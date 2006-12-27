Татарстан первым выдвинул Дюкова на пост президента РФС

Федерация футбола Татарстана выдвинула кандидатуру Александра Дюкова на пост президента .

Для выдвижения кандидата в ходе предвыборной кампании необходимы голоса пяти футбольных организаций – членов РФС.

Свои голоса за Дюкова, помимо Федерации футбола Татарстана, отдали , «Нефтехимик» и КАМАЗ.

Позднее кандидатуру экс-президента «Зенита» выдвинули томская, башкирская и мордовская федерации футбола.

Выдвижение кандидатов в президенты РФС продлится до 12 января, выборы состоятся в конце февраля 2019 года.

На данный момент обязанности президента РФС временно исполняет Сергей Прядкин.

Будут ли футболом рулить питерские?