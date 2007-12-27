Лионель Месси: «Реал» – великий клуб. Но я не удивлен, что им не хватает Роналду»

Нападающий «Барселоны» поделился мнением об уходе Криштиану Роналду из «Реала».

«В начале сезона я уже говорил, что – великий клуб, один из лучших в мире. У них много отличных игроков, но уход Криштиану повлиял бы на любую команду.

В этом нет ничего удивительного, он забивает много голов и многое дает команде на поле.

Я не удивлен, что «Реалу» не хватает Роналду. Но это не отменяет того факта, что «Реал» остается одним из лучших клубов мира с великолепным составом.

Было здорово играть в одной лиге с Криштиану, он великолепный игрок, но я сконцентрирован на настоящем и на своей команде», – сказал Месси.

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