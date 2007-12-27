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    Лионель Месси: «Реал» – великий клуб. Но я не удивлен, что им не хватает Роналду»

    Теги Криштиану Роналду Ювентус Барселона Реал Мадрид Лионель Месси Ла Лига Футбол

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился мнением об уходе Криштиану Роналду из «Реала».

    «В начале сезона я уже говорил, что «Реал» – великий клуб, один из лучших в мире. У них много отличных игроков, но уход Криштиану повлиял бы на любую команду.

    В этом нет ничего удивительного, он забивает много голов и многое дает команде на поле. 

    Я не удивлен, что «Реалу» не хватает Роналду. Но это не отменяет того факта, что «Реал» остается одним из лучших клубов мира с великолепным составом.

    Было здорово играть в одной лиге с Криштиану, он великолепный игрок, но я сконцентрирован на настоящем и на своей команде», – сказал Месси.

    Лионель Месси: «Соперничество с Роналду было очень классным и интересным для зрителей»

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