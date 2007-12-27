Лионель Месси: «Реал» – великий клуб. Но я не удивлен, что им не хватает Роналду»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился мнением об уходе Криштиану Роналду из «Реала».
«В начале сезона я уже говорил, что «Реал» – великий клуб, один из лучших в мире. У них много отличных игроков, но уход Криштиану повлиял бы на любую команду.
В этом нет ничего удивительного, он забивает много голов и многое дает команде на поле.
Я не удивлен, что «Реалу» не хватает Роналду. Но это не отменяет того факта, что «Реал» остается одним из лучших клубов мира с великолепным составом.
Было здорово играть в одной лиге с Криштиану, он великолепный игрок, но я сконцентрирован на настоящем и на своей команде», – сказал Месси.
Лионель Месси: «Соперничество с Роналду было очень классным и интересным для зрителей»