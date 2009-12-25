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    Илья Геркус: «Есть секретный план, как сделать «Локомотив» клубом номер один и привлечь новых болельщиков»

    Теги Локомотив премьер-лига Россия Илья Геркус Футбол

    Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал о важности привлечения новых болельщиков.

    «У «Локомотива» должна быть большая армия болельщиков. «Локомотив» может стать клубом номер один в России, только если сможет мобилизовать новых болельщиков, привлечь новых людей к себе. Вот это самое важное. Привлечь, рассказать, завлечь их на стадион.

    Как выиграть конкуренцию за болельщиков у других московских клубов? У меня есть план. Но он секретный. Мы знаем, как сделать «Локомотив» клубом номер один в стране», — сказал Геркус.

    После 17 туров «Локомотив» занимает в таблице РПЛ 5-е место. В прошлом сезоне москвичи спустя 14 лет стали чемпионами.

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