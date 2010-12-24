Подкаст «Что я пропустил?»: Тренер-рокер из «Атлетико», призрак в чемпионате Франции и почему «Ливерпуль» может не выиграть АПЛ

Влад Воронин и Федор Маслов обсуждают важные события выходных, которые наверняка прошли мимо вас.
Темы выпуска:
00:37 — Помощник Симеоне – рокер! Когда-то он победил рак
04:44 — Болельщики «Бетиса» закидали поле мягкими игрушками. Их отдадут малоимущим детям
06:22 — Неймар, Суарес, Коутиньо и другие звезды подарили друг другу подарки на ТВ-шоу
09:15 — Дзюба вошел в топ-100 футболистов 2018 года по версии Marca
10:48 — У Наингголана все плохо, его отстранили от футбола. За что?
14:36 — Главное футбольное интервью этого месяца – из Голландии
16:26 — Рубрика «Вот это да, какие цифры!»: великая статистика Клоппа
16:57 — Как заканчивают сезон команды в АПЛ, которые лидируют перед Рождеством
17:48 — «Лутон Таун» – самая успешная команда в последних 10 матчах. Они круче «Ливерпуля», «Барселоны» и «Ювентуса»
19:23 — Игрок-призрак из чемпионата Франции. Он сделал 3 касания за первый тайм
20:49 — Главные события чемпионата России по фигурному катанию
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