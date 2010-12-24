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    Подкаст «Что я пропустил?»: Тренер-рокер из «Атлетико», призрак в чемпионате Франции и почему «Ливерпуль» может не выиграть АПЛ

    Теги Зенит Артем Дзюба Ливерпуль Бетис Неймар Филиппе Коутиньо Раджа Наингголан Подкасты Футбол

    Влад Воронин и Федор Маслов обсуждают важные события выходных, которые наверняка прошли мимо вас.

    Темы выпуска:

    00:37 — Помощник Симеоне – рокер! Когда-то он победил рак
    04:44 — Болельщики «Бетиса» закидали поле мягкими игрушками. Их отдадут малоимущим детям
    06:22 — Неймар, Суарес, Коутиньо и другие звезды подарили друг другу подарки на ТВ-шоу
    09:15 — Дзюба вошел в топ-100 футболистов 2018 года по версии Marca
    10:48 — У Наингголана все плохо, его отстранили от футбола. За что?
    14:36 — Главное футбольное интервью этого месяца – из Голландии
    16:26 — Рубрика «Вот это да, какие цифры!»: великая статистика Клоппа
    16:57 — Как заканчивают сезон команды в АПЛ, которые лидируют перед Рождеством
    17:48 — «Лутон Таун» – самая успешная команда в последних 10 матчах. Они круче «Ливерпуля», «Барселоны» и «Ювентуса»
    19:23 — Игрок-призрак из чемпионата Франции. Он сделал 3 касания за первый тайм
    20:49 — Главные события чемпионата России по фигурному катанию

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