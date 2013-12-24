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    Харри Реднапп: «Ван Дейк – это Терри, Фердинанд и Видич в одном лице»

    Теги Рио Фердинанд Неманя Видич Джон Терри Ливерпуль Харри Реднапп премьер-лига Англия Виргил ван Дейк Футбол

    Известный английский тренер Харри Реднапп поделился мнением об игре защитника «Ливерпуля» Виргила ван Дейка.

    «Прошла только половина сезона, но пока никто даже не приблизился к ван Дейку в гонке за звание игрока года в Англии.

    Представьте лучших защитников в истории премьер-лиги: Джон Терри, Рио Фердинанд, Неманя Видич. Ван Дейк – это они все в одном лице.

    Он читает игру, как Терри, у него прекрасный длинный пас, ван Дейк быстр, как Рио, мало кто может обогнать его.

    Хоть Виргил и не отличается такой же агрессией, как у Видича, у него тот же дух бойца и желание побеждать. Он спокоен, уравновешен, отлично играет в воздухе, а также прекрасный лидер.

    Чтобы стать величайшим, ван Дейку не хватает только трофеев. В прошлом сезоне он дошел до финала Лиги чемпионов, а в этом имеет отличные шансы на победу в АПЛ», – сказал Реднапп.

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