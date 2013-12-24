Харри Реднапп: «Ван Дейк – это Терри, Фердинанд и Видич в одном лице»

Известный английский тренер Харри Реднапп поделился мнением об игре защитника Виргила ван Дейка.

«Прошла только половина сезона, но пока никто даже не приблизился к ван Дейку в гонке за звание игрока года в Англии.

Представьте лучших защитников в истории премьер-лиги: , Рио Фердинанд, Неманя Видич. Ван Дейк – это они все в одном лице.

Он читает игру, как Терри, у него прекрасный длинный пас, ван Дейк быстр, как Рио, мало кто может обогнать его.

Хоть Виргил и не отличается такой же агрессией, как у Видича, у него тот же дух бойца и желание побеждать. Он спокоен, уравновешен, отлично играет в воздухе, а также прекрасный лидер.

Чтобы стать величайшим, ван Дейку не хватает только трофеев. В прошлом сезоне он дошел до финала Лиги чемпионов, а в этом имеет отличные шансы на победу в АПЛ», – сказал Реднапп.