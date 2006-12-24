Почеттино о «МЮ»: «Ходит много слухов, но я не хочу расстраивать нашего пресс-атташе»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино не стал комментировать слухи о своем возможном уходе в .

Специалисту задали вопрос после победы над (6:2), собирается ли он сделать рождественский подарок фанатам «шпор», гарантировав, что останется в клубе.

В разговор вмешался пресс-атташе , заявив, что представители клуба не будут отвечать на вопросы, связанные с «МЮ».

Сам Почеттино после этого заявил: «Думаю, фанаты рады такому началу праздников. Они заслужили это.

Ходит много слухов, но я не хочу расстраивать нашего пресс-атташе. Мы должны сконцентрироваться на работе, делать все, чтобы быть успешными».

Ранее пресс-атташе уже просил представителей СМИ не задавать Почеттино вопросы о «Манчестер Юнайтед».