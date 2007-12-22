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    Златан с окладом свыше 7 млн долларов может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории МЛС

    Теги Златан Ибрагимович Кака МЛС Лос-Анджелес Гэлакси рекорды Футбол

    Стали известны условия нового контракта форварда Златана Ибрагимовича с «Лос-Анджелес Гэлакси».

    В 2019 году 37-летний швед заработает от 7 до 7,5 миллиона долларов и может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории МЛС.

    В этом году Златан получил 1,5 млн. В 27 матчах минувшего сезона он забил 22 гола, сделал 10 результативных передач и был признан лучшим игроком турнира.

    Рекордная зарплата в истории МЛС была у полузащитника Кака. В сезоне-2017 бразилец заработал в «Орландо Сити» 7,17 млн долларов.

    Полузащитник «Торонто» Себастьян Джовинко в сезоне-2018 получил 7,11 млн.

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