Златан с окладом свыше 7 млн долларов может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории МЛС

Стали известны условия нового контракта форварда с «Лос-Анджелес Гэлакси».

В 2019 году 37-летний швед заработает от 7 до 7,5 миллиона долларов и может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории МЛС.

В этом году Златан получил 1,5 млн. В 27 матчах минувшего сезона он забил 22 гола, сделал 10 результативных передач и был признан лучшим игроком турнира.

Рекордная зарплата в истории была у полузащитника Кака. В сезоне-2017 бразилец заработал в «Орландо Сити» 7,17 млн долларов.

Полузащитник «Торонто» Себастьян Джовинко в сезоне-2018 получил 7,11 млн.