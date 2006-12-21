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    Юрген Клопп: «Ман Сити» не показывает признаков слабости и играет по-чемпионски»

    Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о «Манчестер Сити».

    «Я должен признать, что «Сити» действительно очень хорош. Не могу сказать, что им повезло там и повезло здесь. Это не так. Они безупречны в каждом матче. Так было в прошлом сезоне, когда они набрали 100 очков, так и теперь. Снимаю перед ними шляпу.

    Должен сказать, что «Сити» не показывает никаких признаков слабости. Возможно, они были в стартовые 15 минут матча с «Эвертоном» (3:1) – игра началась в 12:30 после матча в Лиге чемпионов. «Сити» провел продолжительную разминку, в дебюте был брак, но потом они взяли игру под контроль и одержали комфортную победу. Как говорится: большое спасибо, следующий.

    Они действующие чемпионы и по-прежнему играют по-чемпионски», — сказал Клопп.

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