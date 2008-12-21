Дзюба об отказе ехать в Китай на 8 млн долларов в год: «Мне многие сказали: «Ты дурак?» Но на деньгах не все строится. Я и в «Зените» хорошо получаю»

Форвард Артем Дзюба рассказал о своем несостоявшемся переходе в один из китайских клубов.

– После классного чемпионата мира пошли разговоры, что вы можете уехать в Китай, Англию или Турцию. Что из этого правда?

– Китай и Англия – правда. Из Китая было очень заманчивое предложение от трех или четырех команд – названия не помню, но одна точно была из Шанхая. Давали контракт на восемь миллионов долларов в год плюс бонусы: если забью 10 голов, накинут еще миллион.

Деньги хорошие предлагали, но... У меня есть человек, к мнению которого очень прислушиваюсь. Просто так к нему не обращаюсь – советовался с ним в нескольких важных моментах моей жизни.

– Он посоветовал вам не ехать в Китай?

– Сказал: «Решение принимать тебе, денежный вопрос понятен, но я Артема Дзюбу в Китае не вижу. Ты себя здесь еще до конца не реализовал». Он так красиво сказал, мне не повторить. И я сразу понял, что Китай – точно нет. Это тупо зарабатывание денег, а не продолжение своей профессии. А я не готов уехать только ради денег – без общения, амбиций, всего. Не могу.

Это не громкие слова – я действительно не считаю, что деньги делают меня таким уж счастливым. Как говорит мой хороший друг Леонид Викторович Слуцкий: «Что дадут тебе большие деньги? Как ты ел в том ресторане, так и продолжишь».

Как не мог я позволить себе самолет, так и не позволю – даже с китайской зарплатой. Стоит ли это того, чтобы выдернуть туда семью, детей, пристраивать их там? Нет. Мне важно общение, а в Китае я бы с ума сошел. Всех своих друзей и близких я ведь туда взять не могу.

Мне многие сказали: «Ты дурак?» Но на деньгах не все строится. Я и здесь хорошо получаю, – сказал Дзюба.