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    Моуринью уволен 2-й раз подряд после поражения от лидера сезона АПЛ

    Теги Манчестер Юнайтед Челси Жозе Моуринью Ливерпуль премьер-лига Англия Лестер Футбол

    Жозе Моуринью второй раз подряд отправлен в отставку после поражения в матче с лидером чемпионата Англии.

    В воскресенье «Манчестер Юнайтед» уступил «Ливерпулю» (1:3), и во вторник манкунианцы уволили португальца с поста главного тренера.

    После 17 туров мерсисайдцы по-прежнему возглавляют таблицу АПЛ.

    В декабре 2015-го «Челси» расстался с Моуринью после поражения от лидировавшего на тот момент «Лестера» (1:2). В том сезоне «лисы» в итоге стали чемпионами Англии.

    Статистика Моуринью ужасна, но он самый успешный тренер «МЮ» после

    Опрос

    Моуринью еще поработает в топ-клубе?

    46968 голосов 107
    • Да
      61%
    • Нет, его футбол в прошлом
      39%

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