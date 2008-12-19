Моуринью уволен 2-й раз подряд после поражения от лидера сезона АПЛ

Жозе Моуринью второй раз подряд отправлен в отставку после поражения в матче с лидером чемпионата Англии.
В воскресенье «Манчестер Юнайтед» уступил «Ливерпулю» (1:3), и во вторник манкунианцы уволили португальца с поста главного тренера.
После 17 туров мерсисайдцы по-прежнему возглавляют таблицу АПЛ.
В декабре 2015-го «Челси» расстался с Моуринью после поражения от лидировавшего на тот момент «Лестера» (1:2). В том сезоне «лисы» в итоге стали чемпионами Англии.
Статистика Моуринью ужасна, но он самый успешный тренер «МЮ» после