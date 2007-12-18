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    Жорже Мендеш: «Роналду еще в январе сказал мне, что хочет перейти в «Ювентус»

    Теги Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия Ла Лига Жорже Мендеш Футбол

    Жорже Мендеш, агент форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, рассказал об обстоятельствах трансфера игрока из «Реала» в туринский клуб.

    «Он лучший игрок в истории футбола, поэтому его хотели приобрести многие команды. Так что «Ювентусу» нужно отдать должное за этот трансфер.

    Криштиану еще в январе сказал мне, что хочет перейти в «Ювентус». В тот момент я подумал, что переход вряд ли возможен, но я оказался неправ.

    Я встретился с Паратичи и Недведом (спортивный директор и вице-президент «Юве» – прим. Sports.ru) перед апрельским матчем «Юве» – «Реал» в Турине. Потом встретился с Аньелли (президент «Юве» – прим. Sports.ru). Только после этого я начал верить, что переход возможен. В итоге переговоры заняли два-три месяца», – сказал Мендеш.

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