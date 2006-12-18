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    «Енисей» попросил перенести матч с «Ростовом» в Химки. Игра пройдет 3 марта

    Теги Ростов Егор Титов премьер-лига Россия Енисей Арена Химки Матч ТВ Футбол

    Тренер «Енисея» Егор Титов рассказал, что возможном переносе матча 18-го тура РПЛ с «Ростовом», который должен пройти на домашнем стадионе в Красноярске.

    – Первый домашний матч РПЛ в 2019 году играем с «Ростовом» третьего марта.

    Скорее всего, придется снова куда-то ехать, так как в Красноярске будет нефутбольная погода.

    В Тюмень встречу переносить нет смысла, там так же вряд ли в начале марта еще будет тепло.

    Попросили руководство перенести игру в Химки, так как после сборов проще добраться до Москвы.

    - Думаете, пойдут «Енисею» навстречу?

    – А почему нельзя играть в Химках? Можем с удовольствием пригласить ростовчан в Красноярск. Но кому от этого будет лучше? – сказал Титов.

    Напомним, матч 16-го тура РПЛ «Енисей» – «Ахмат» состоялся 1 декабря. Температура на стадионе за час до игры была минус 13,9 градуса.

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