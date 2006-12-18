«Енисей» попросил перенести матч с «Ростовом» в Химки. Игра пройдет 3 марта

Тренер «Енисея» Егор Титов рассказал, что возможном переносе матча 18-го тура РПЛ с , который должен пройти на домашнем стадионе в Красноярске.

– Первый домашний матч РПЛ в 2019 году играем с третьего марта.

Скорее всего, придется снова куда-то ехать, так как в Красноярске будет нефутбольная погода.

В Тюмень встречу переносить нет смысла, там так же вряд ли в начале марта еще будет тепло.

Попросили руководство перенести игру в Химки, так как после сборов проще добраться до Москвы.

- Думаете, пойдут «Енисею» навстречу?

– А почему нельзя играть в Химках? Можем с удовольствием пригласить ростовчан в Красноярск. Но кому от этого будет лучше? – сказал Титов.

Напомним, матч 16-го тура РПЛ «Енисей» – «Ахмат» состоялся 1 декабря. Температура на стадионе за час до игры была минус 13,9 градуса.