Сергей Семак: «17-е место «Фенербахче» может ввести в заблуждение, но это серьезный соперник»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала , по результатам которой петербуржцы сыграют с «Фенербахче».

«Нам достался действительно серьезный соперник. Всех может ввести в заблуждение турнирное положение в чемпионате (клуб занимает 17-е место в чемпионате Турции – прим. Sports.ru).

Однако если посмотреть на состав, то можно будет понять, что там собраны серьезные футболисты. В Турции играть всегда тяжело. Могло быть хуже, могло быть и лучше.

Всегда лучше играть первый матч на выезде, чтобы можно было поправить результат во втором матче. Плюс всегда можно сыграть по результату первой встречи.

Будем ли менять подготовку? Подготовка уже спланирована, и мы проведем ее так, чтобы нам было комфортно играть», – сказал Семак в эфире .