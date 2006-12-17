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    Сергей Семак: «17-е место «Фенербахче» может ввести в заблуждение, но это серьезный соперник»

    Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Фенербахче высшая лига Турция Лига Европы Матч ТВ Футбол

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, по результатам которой петербуржцы сыграют с «Фенербахче». 

    «Нам достался действительно серьезный соперник. Всех может ввести в заблуждение турнирное положение «Фенербахче» в чемпионате (клуб занимает 17-е место в чемпионате Турции – прим. Sports.ru).

    Однако если посмотреть на состав, то можно будет понять, что там собраны серьезные футболисты. В Турции играть всегда тяжело. Могло быть хуже, могло быть и лучше.

    Всегда лучше играть первый матч на выезде, чтобы можно было поправить результат во втором матче. Плюс всегда можно сыграть по результату первой встречи.

    Будем ли менять подготовку? Подготовка уже спланирована, и мы проведем ее так, чтобы нам было комфортно играть», – сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

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