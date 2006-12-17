Сергей Прядкин: «РПЛ должна перейти на лимит в заявке в сезоне-2020/21»

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал, каким в будущем может быть лимит на легионеров в лиге.

– Клубы остаются при своем мнении: они хотят, чтобы лимит был в заявке.

Лига изначально была за вариант «10+15», вы об этом знаете. В принципе такое мнение осталось и сейчас.

Клубы за то, чтобы конкуренция была естественной, и придерживаются варианта, который рекомендовала в свое время рабочая группа под руководством Гершковича.

На лимит в заявке должны перейти в сезоне-20/21. Но точный формат пока не определен.

– Будут ли качественные критерии для легионеров?

– Жаркие споры идут по этому поводу. ЦСКА вот разгромил «Реал». За армейцев играют качественные молодые иностранные игроки. Влашич, Бекао, Сигурдссон. Так почему бы таких не брать?

Зачем ущемлять в правах ребят, которые могут раскрыться, на которых может появиться спрос?

На мой взгляд, самый правильный подход к лимиту – «10+15» в заявке, а тренер уже пусть определяет самых достойных в каждом матче, – сказал Прядкин.