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    Сергей Прядкин: «РПЛ должна перейти на лимит в заявке в сезоне-2020/21»

    Теги ЦСКА Сергей Прядкин премьер-лига Россия лимит на легионеров Спорт-Экспресс Футбол

    Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал, каким в будущем может быть лимит на легионеров в лиге.

    – Клубы остаются при своем мнении: они хотят, чтобы лимит был в заявке.

    Лига изначально была за вариант «10+15», вы об этом знаете. В принципе такое мнение осталось и сейчас.

    Клубы за то, чтобы конкуренция была естественной, и придерживаются варианта, который рекомендовала в свое время рабочая группа под руководством Гершковича.

    На лимит в заявке должны перейти в сезоне-20/21. Но точный формат пока не определен.

    – Будут ли качественные критерии для легионеров?

    – Жаркие споры идут по этому поводу. ЦСКА вот разгромил «Реал». За армейцев играют качественные молодые иностранные игроки. Влашич, Бекао, Сигурдссон. Так почему бы таких не брать?

    Зачем ущемлять в правах ребят, которые могут раскрыться, на которых может появиться спрос?

    На мой взгляд, самый правильный подход к лимиту – «10+15» в заявке, а тренер уже пусть определяет самых достойных в каждом матче, – сказал Прядкин.

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