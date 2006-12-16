Тарасов о рэперах: «Запреты и гонения – полный идиотизм. Хорошо, хоть президент это понимает»

Полузащитник Дмитрий Тарасов высказался на тему задержаний рэп-исполнителей в России.

«К длинному рейсу готовился основательно и быстро – перелеты в Хабаровск и Владивосток приучили.

На этот раз решил также послушать новых рэперов, которых запрещают у нас в некоторых регионах. Если про Элджея с Хаски – знаю их творчество, стиль и тематику, то ic3peak раньше не слушал...

Что могу сказать, ну провокационные треки, не мое. Но и запреты и гонения – тоже полный идиотизм!

Очень любят у нас все запрещать, а потом расхлебывать последствия. Хорошо, что хоть президент это понимает и некоторые прогрессивные чиновники.

Ведь это такая же наша молодежь, с которой нужно работать, заинтересовывать, а не отстраняться от нее. А как вам их песни?» – написал Тарасов в инстаграме.

В последние месяцы в российских регионах отменили несколько концертов: рэперов Егора Крида, Хаски и Элджея, групп IC3PEAK и «Френдзона».

Хаски арестовали в конце ноября на 12 суток за мелкое хулиганство, после того как ему пришлось петь на улице на крыше чужой машины, когда его концерт отменили перед самым началом. Позднее суд отменил арест.

Президент РФ Владимир Путин, говоря о рэперах, предложил их «возглавить и направить в нужном направлении».

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