Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Ман Сити» обыграл «Эвертон» и вышел на первое место. У «Ливерпуля» матч в запасе

    Теги Эвертон Манчестер Сити премьер-лига Англия Футбол

    В стартовом матче 17-го тура АПЛ «Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» (3:1).

    «Горожане», набрав 44 очка, вернулись на первое место в турнирной таблице, опередив «Ливерпуль» (42 очка).

    Мерсисайдцы свой матч в рамках 17-го тура проведут в воскресенье с «Манчестер Юнайтед».

    Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Манчестер Сити – Эвертон 3:1 (1:0, 2:1)
    Дата проведения
    15 декабря, 15.30, «Этихад Стэдиум»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 22 Габриэл Жезус, 2:0 – 50 Габриэл Жезус, 2:1 – 65 Кэлверт-Льюин, 3:1 – 69 Стерлинг.
    Манчестер СитиЭдерсон, Лапорт, Отаменди, Уокер, Делф, Гюндоган, Фернандиньо, Марез (де Брюйне, 75), Бернарду Силва, Сане (Стерлинг, 66), Габриэл Жезус.
    ЭвертонПикфорд, Кин, Зума, Динь, Мина, Бернард (Лукман, 57), Андре Гомеш, Ришарлисон, Сигурдссон (Дэвис, 81), Коулмэн (Уолкотт, 57), Кэлверт-Льюин.
    Предупреждения:
    Динь (19), Делф (76), Кэлверт-Льюин (76).

    Таблица АПЛ

    Статистика АПЛ

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться