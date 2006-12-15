«Ман Сити» обыграл «Эвертон» и вышел на первое место. У «Ливерпуля» матч в запасе

В стартовом матче 17-го тура АПЛ «Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» (3:1).
«Горожане», набрав 44 очка, вернулись на первое место в турнирной таблице, опередив «Ливерпуль» (42 очка).
Мерсисайдцы свой матч в рамках 17-го тура проведут в воскресенье с «Манчестер Юнайтед».
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 15 декабря, 15.30, «Этихад Стэдиум»
- Голы:
- 1:0 – 22 Габриэл Жезус, 2:0 – 50 Габриэл Жезус, 2:1 – 65 Кэлверт-Льюин, 3:1 – 69 Стерлинг.
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Лапорт, Отаменди, Уокер, Делф, Гюндоган, Фернандиньо, Марез (де Брюйне, 75), Бернарду Силва, Сане (Стерлинг, 66), Габриэл Жезус.
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Эвертон –
Пикфорд, Кин, Зума, Динь, Мина, Бернард (Лукман, 57), Андре Гомеш, Ришарлисон, Сигурдссон (Дэвис, 81), Коулмэн (Уолкотт, 57), Кэлверт-Льюин.
- Предупреждения:
- Динь (19), Делф (76), Кэлверт-Льюин (76).