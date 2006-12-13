Фаната «Наполи» всемером избили в Ливерпуле. У него серьезные повреждения

На фаната «Наполи» напали болельщики после матча Лиги чемпионов во вторник вечером.

24-летний Маттиа закончил университет 24 ноября, в качестве подарка родители вручили ему поездку в Англию на четыре дня, в рамках которой он посетил игру.

Болельщик утверждает, что на выходе с «Энфилда» его окружили и избили семь фанатов «Ливерпуля».

Маттиа говорит по-английски, поэтому пытался позвать на помощь. Им с другом удалось поймать машину, которая отвезла Маттиа в клинику.

24-летнему парню диагностировали перелом скулы и повреждение глазницы, из-за чего в дальнейшем может потребоваться операция.

«Абсурдно рисковать жизнью ради футбольного матча», – сказал отец Маттиа Corriere del Mezzogiorno.