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    Фаната «Наполи» всемером избили в Ливерпуле. У него серьезные повреждения

    Теги Ливерпуль Лига чемпионов происшествия болельщики Наполи Футбол

    На фаната «Наполи» напали болельщики «Ливерпуля» после матча Лиги чемпионов во вторник вечером.

    24-летний Маттиа закончил университет 24 ноября, в качестве подарка родители вручили ему поездку в Англию на четыре дня, в рамках которой он посетил игру.

    Болельщик утверждает, что на выходе с «Энфилда» его окружили и избили семь фанатов «Ливерпуля».

    Маттиа говорит по-английски, поэтому пытался позвать на помощь. Им с другом удалось поймать машину, которая отвезла Маттиа в клинику.

    24-летнему парню диагностировали перелом скулы и повреждение глазницы, из-за чего в дальнейшем может потребоваться операция.

    «Абсурдно рисковать жизнью ради футбольного матча», – сказал отец Маттиа Corriere del Mezzogiorno. 

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