Суперкласико в Мадриде: так же круто, как ЧМ в России. Новый подкаст от Sports.ru

Иван Калашников попал на финал Кубка Либертадорес и рассказал Мите Кожурину о том, как «Ривер» и «Бока» превратили жесткое противостояние в выставочный матч, а один болельщик пришел на футбол со стулом – и никого не ударил.
Темы шестого выпуска:
2:15 — Почему столица Испании напомнила Ване Нижний Новгород
6:53 — Лучшая песня болельщиков «Боки Хуниорс»
10:07 — Фанаты обеих команд сидели вперемешку, но ничего не было
19:20 — Внимание, появляется человек со стулом
20:12 — Редактор испанской газеты написал пафоснейшее письмо болельщикам «Ривера»
25:22 — Аргентинцы жалуются на то, что у них украли Суперкласико. Это лицемерие?
29:10 — Автор «Планеты футбола» Семен Павлюк – о том, чем аргентинский футбол в Аргентине отличается от аргентинского футбола в Мадриде
33:25 — Финал Лиги чемпионов в Нью-Йорке – неизбежное будущее?
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