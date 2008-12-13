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    Суперкласико в Мадриде: так же круто, как ЧМ в России. Новый подкаст от Sports.ru

    Теги Бока Хуниорс Ривер Плейт Кубок Либертадорес Подкасты Футбол

    Иван Калашников попал на финал Кубка Либертадорес и рассказал Мите Кожурину о том, как «Ривер» и «Бока» превратили жесткое противостояние в выставочный матч, а один болельщик пришел на футбол со стулом – и никого не ударил.

    Темы шестого выпуска:

    2:15 — Почему столица Испании напомнила Ване Нижний Новгород

    6:53 — Лучшая песня болельщиков «Боки Хуниорс»

    10:07 — Фанаты обеих команд сидели вперемешку, но ничего не было

    19:20 — Внимание, появляется человек со стулом

    20:12 — Редактор испанской газеты написал пафоснейшее письмо болельщикам «Ривера»

    25:22 — Аргентинцы жалуются на то, что у них украли Суперкласико. Это лицемерие?

    29:10 — Автор «Планеты футбола» Семен Павлюк – о том, чем аргентинский футбол в Аргентине отличается от аргентинского футбола в Мадриде

    33:25 — Финал Лиги чемпионов в Нью-Йорке – неизбежное будущее?

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