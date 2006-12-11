Акинфеев об антирекорде в ЛЧ: «Никогда не обращал внимания на критиков, насмешки, мемы»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своем отношении к антирекорду в Лиге чемпионов – он пропускал в 43 матчах подряд.

«Статистика – штука хорошая. Бывают удачные серии, бывают плохие. Кто-то над этим смеется, кто-то начинает жалеть. Но я никогда не обращал внимания на критиков, насмешки, мемы в интернете.

Не смотрю в чужой огород и не буду пенять на кого-то: мол, он виноват, я из-за него пропустил гол. Отношусь к таким вещам как в данности.

С одной стороны, никто не предполагал, что 11 лет я не смогу сыграть на ноль. С другой – недавно мы отыграли на ноль с «Реалом».

В общем, все это – далеко не самое страшное, что может произойти в жизни. Просто посоветую тем людям, которые начинают критиковать или смеяться, посмотреть на себя в зеркало», – сказал Акинфеев.