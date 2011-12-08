Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями после победы над в матче 17-го тура РПЛ (2:1).

— Когда легко игра дается (в первом тайме было много моментов), часто снижаешь уровень игры, что и произошло — хотя мы говорили об этом в перерыве. Начало второго тайма мы провалили, но потом вернулись в игру.

Нельзя фокусироваться на плохом. У нас игроки в двадцать лет играют в центре поля, иногда им трудно принимать правильные решения. Но третье место — хороший плацдарм, чтобы стать лучше весной.

— Почему в заявке не было ?

— У него травма.

— Что с Бекао?

— Думаю, ничего серьезного. Это важная фигура в защите, на нем много держится.

— Игра прошла с перепадами. Это связано с молодостью команды?

— В том числе с молодостью. У нас много было матчей с перепадами. Были матчи, когда мы были чуть лучше, но не могли выиграть — например, с . Нам просто нужно стабилизировать то хорошее, что у нас есть.

— Ахметов признан лучшим молодым игроком сезона. Как оцените его выступления?

— Он для меня неожиданно раскрылся как футболист, который очень качественно работал в обороне, – сказал Гончаренко.