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    Виктор Гончаренко: «Третье место — хороший плацдарм, чтобы стать лучше весной»

    Теги ЦСКА премьер-лига Россия Енисей Виктор Гончаренко Дмитрий Ефремов Матч ТВ Родриго Бекао Футбол

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями после победы над «Енисеем» в матче 17-го тура РПЛ (2:1).

    — Когда легко игра дается (в первом тайме было много моментов), часто снижаешь уровень игры, что и произошло — хотя мы говорили об этом в перерыве. Начало второго тайма мы провалили, но потом вернулись в игру.

    Нельзя фокусироваться на плохом. У нас игроки в двадцать лет играют в центре поля, иногда им трудно принимать правильные решения. Но третье место — хороший плацдарм, чтобы стать лучше весной.

    — Почему в заявке не было Дмитрия Ефремова?

    — У него травма.

    — Что с Бекао?

    — Думаю, ничего серьезного. Это важная фигура в защите, на нем много держится.

    — Игра прошла с перепадами. Это связано с молодостью команды?

    — В том числе с молодостью. У нас много было матчей с перепадами. Были матчи, когда мы были чуть лучше, но не могли выиграть — например, с «Локомотивом». Нам просто нужно стабилизировать то хорошее, что у нас есть.

    — Ахметов признан лучшим молодым игроком сезона. Как оцените его выступления?

    — Он для меня неожиданно раскрылся как футболист, который очень качественно работал в обороне, – сказал Гончаренко.

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