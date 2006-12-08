Карпин, Гацкан и Сигурдссон были удалены в матче с «Крыльями»

Два футболиста «Ростова» и главный тренер команды Валерий Карпин были удалены в концовке матча 17-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:1).
На 82-й минуте стычка между Рагнаром Сигурдссоном и Рамилем Шейдаевым привела к массовой потасовке. Арбитр Сергей Карасев показал исландскому защитнику дончан красную карточку.
На 85-й минуте капитан желто-синих Александр Гацкан получил вторую желтую карточку после стыка с Миралом Самарджичем.
Карпин был удален со скамейки за споры с арбитрами. Напомним, что в первом тайме красную карточку также получил форвард «Крыльев» Сергей Корниленко.
Sports.ru провел онлайн-трансляцию матча «Крылья» – «Ростов».