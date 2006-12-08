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    Карпин, Гацкан и Сигурдссон были удалены в матче с «Крыльями»

    Теги Крылья Советов Ростов Александр Гацкан Сергей Корниленко премьер-лига Россия дисквалификации судьи Валерий Карпин Сергей Карасев Рагнар Сигурдссон Мирал Самарджич Рамиль Шейдаев Футбол

    Два футболиста «Ростова» и главный тренер команды Валерий Карпин были удалены в концовке матча 17-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:1).

    На 82-й минуте стычка между Рагнаром Сигурдссоном и Рамилем Шейдаевым привела к массовой потасовке. Арбитр Сергей Карасев показал исландскому защитнику дончан красную карточку.

    На 85-й минуте капитан желто-синих Александр Гацкан получил вторую желтую карточку после стыка с Миралом Самарджичем.

    Карпин был удален со скамейки за споры с арбитрами. Напомним, что в первом тайме красную карточку также получил форвард «Крыльев» Сергей Корниленко.

    Sports.ru провел онлайн-трансляцию матча «Крылья» – «Ростов».

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