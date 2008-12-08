44% петербуржцев высказались за переименование метро «Новокрестовская» в «Зенит»

Власти Санкт-Петербурга в ближайшее время могут поднять вопрос о переименовании станции метро «Новокрестовская» в .

«Идея переименования станции уже высказывалась ранее, но прежние власти города отнеслись к ней без особого энтузиазма. Есть основания полагать, что в ближайшее время эта идея будет обсуждаться вновь», – сообщил осведомленный источник «Интерфаксу».

Согласно опросу общественного мнения, проведенного агентством социальной информации (АСИ), 44% петербуржцев в возрасте от 16 до 54 лет поддерживают переименование станции метро «Новокрестовская» в «Зенит».

11% жителей заявили, что уже слышали о таких планах. Против выступили 26% петербуржцев, 30% придерживаются нейтральной позиции.