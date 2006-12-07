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    Френки де Йонг, скорее всего, перейдет летом в «ПСЖ» за 75 млн евро

    Теги ПСЖ высшая лига Голландия Аякс лига 1 Франция возможные трансферы Марк Овермарс Френки де Йонг Футбол

    Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг по окончании сезона, вероятно, продолжит карьеру во Франции.

    «ПСЖ» готов заплатить за 21-летнего игрока сборной Голландии требуемые 75 миллионов евро. Сам де Йонг предпочел бы перейти именно в парижский клуб.

    Директор «Аякса» Марк Овермарс подтвердил факт переговоров с «ПСЖ» в четверг, но отметил, что окончательной договоренности пока нет, поскольку игроком интересуются и другие клубы («Манчестер Сити», «Барселона» и «Бавария»).

    Как сообщает De Telegraaf, форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе посоветовал парижанам купить де Йонга по итогам матчей с Голландией (2:1, 0:2) в Лиге наций.

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