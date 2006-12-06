Штефан Кисслинг: «Жена летом сдавала фитнесс-тесты вместо меня, надевая датчики»

Экс-нападающий Штефан Кисслинг рассказал, что его жена Норина периодически сдавала за него физические тесты.

«За свою карьеру я никогда не выполнял все упражнения на 100 процентов. Ни разу.

Во время отпуска для индивидуальной подготовки нам выдавали датчики сердечного ритма, на которых сохранялась вся история.

Моя жена очень атлетична, она выполняла некоторые упражнения, надевая датчики вместо меня. Она делала это настолько хорошо, что никто не мог этого понять.

Я знал, когда у парней занятия во время летнего отпуска. Когда мы были в Мексике, я сказал жене, что не хочу идти в спортзал, а просто хочу отдохнуть на пляже», – сказал Кисслинг.

Кисслинг отыграл в «Байере» 12 сезонов и завершил карьеру прошлым летом, получив должность в клубе.

Жена Штефана Кисслинга проходила летние фитнесс-тесты вместо мужа