El Chiringuito: Иско хочет уйти из «Реала» и согласится на переход в «Ман Сити»

Полузащитник Иско может покинуть в зимнее трансферное окно.

По информации El Chiringuito, 26-летний испанец в разговоре с одноклубником сообщил, что хочет уйти из «Реала» в январе и готов перейти в , если последует предложение от английского клуба.

Ранее сообщалось, о конфликте с Иско с главным тренером «Реала» .

После поражения от «Эйбара» игрок не пожал руку Солари. Вероятно, из-за этого Иско остался вне заявки на матч Лиги чемпионов с «Ромой». Кроме того, тренер считает, что Иско в плохой форме.