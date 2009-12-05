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    El Chiringuito: Иско хочет уйти из «Реала» и согласится на переход в «Ман Сити»

    Теги Сантьяго Солари Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Иско Футбол

    Полузащитник Иско может покинуть «Реал» в зимнее трансферное окно. 

    По информации El Chiringuito, 26-летний испанец в разговоре с одноклубником сообщил, что хочет уйти из «Реала» в январе и готов перейти в «Манчестер Сити», если последует предложение от английского клуба.

    Ранее сообщалось, о конфликте с Иско с главным тренером «Реала» Сантьяго Солари.

    После поражения от «Эйбара» игрок не пожал руку Солари. Вероятно, из-за этого Иско остался вне заявки на матч Лиги чемпионов с «Ромой». Кроме того, тренер считает, что Иско в плохой форме.

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