Роналду отказался посетить финал Кубка Либертадорес в Мадриде. Месси будет на матче

Форвард «Ювентуса» отказался посетить ответный финальный матч Кубка Либертадорес «Ривер Плейт» – в Мадриде.

Игра должна была пройти 24 ноября в Буэнос-Айресе. Однако болельщики «Ривера» напали на автобус «Боки», выбив стекла. Несколько игроков получили порезы от осколков.

В связи с этим матч был перенесен в испанскую столицу и состоится 9 декабря.

Роналду вежливо отклонил предложение посетить игру, утверждает As.

«Ему пока рано возвращаться на , – сообщил источник, близкий к игроку.

Роналду выступал на «Сантьяго Бернабеу», являющимся домашним стадионом мадридского «Реала», с 2009 по 2018 год.

Нападающий Лионель Месси принял предложение и будет присутствовать на матче между «Ривером» и «Бокой».