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    Роналду отказался посетить финал Кубка Либертадорес в Мадриде. Месси будет на матче

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    Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду отказался посетить ответный финальный матч Кубка Либертадорес «Ривер Плейт» – «Бока Хуниорс» в Мадриде.

    Игра должна была пройти 24 ноября в Буэнос-Айресе. Однако болельщики «Ривера» напали на автобус «Боки», выбив стекла. Несколько игроков получили порезы от осколков.

    В связи с этим матч был перенесен в испанскую столицу и состоится 9 декабря.

    Роналду вежливо отклонил предложение посетить игру, утверждает As.

    «Ему пока рано возвращаться на «Сантьяго Бернабеу», – сообщил источник, близкий к игроку.

    Роналду выступал на «Сантьяго Бернабеу», являющимся домашним стадионом мадридского «Реала», с 2009 по 2018 год.

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси принял предложение и будет присутствовать на матче между «Ривером» и «Бокой».

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