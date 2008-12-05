Адвокат Кокорина заявила, что дело носит показательный характер, а суд принял решение еще с утра

Татьяна Стукалова, адвокат нападающего Александра Кокорина, заявила, что дело в отношении футболиста приняло показательный характер.

По ее словам, решение было принято судом еще утром. В связи с этим в СМИ раньше времени стали появляться новости о продлении ареста для Кокорина и полузащитника Павла Мамаева.

В Тверском суде Москвы сегодня идет слушание о мере пресечения для Кокорина и Мамаева. Срок их заключения в СИЗО истекает 8 декабря, и следствие ходатайствует о продлении.

Следствие просит продлить срок содержания под стражей братьям Кокориным, а также Мамаеву и Александру Протасовицкому до 8 февраля. Согласно позиции следствия, «преступления были совершены с особым цинизмом и жестокостью по отношению к потерпевшим». В материалах дела также отмечается, что «по мнению следствия, Кокорин и Мамаев вне СИЗО могут продолжить заниматься преступной деятельностью».

Новый суд: выпустят Кокорина или Мамаева из СИЗО? Онлайн