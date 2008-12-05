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    Адвокат Кокорина заявила, что дело носит показательный характер, а суд принял решение еще с утра

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Краснодар Кокорин и Мамаев Футбол

    Татьяна Стукалова, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, заявила, что дело в отношении футболиста приняло показательный характер.

    По ее словам, решение было принято судом еще утром. В связи с этим в СМИ раньше времени стали появляться новости о продлении ареста для Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

    В Тверском суде Москвы сегодня идет слушание о мере пресечения для Кокорина и Мамаева. Срок их заключения в СИЗО истекает 8 декабря, и следствие ходатайствует о продлении.

    Следствие просит продлить срок содержания под стражей братьям Кокориным, а также Мамаеву и Александру Протасовицкому до 8 февраля. Согласно позиции следствия, «преступления были совершены с особым цинизмом и жестокостью по отношению к потерпевшим». В материалах дела также отмечается, что «по мнению следствия, Кокорин и Мамаев вне СИЗО могут продолжить заниматься преступной деятельностью».

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