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    Павел Мамаев: «У меня два несовершеннолетних ребенка, я должен находиться с ними»

    Теги премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Краснодар Кокорин и Мамаев Футбол

    Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев выступил на слушании о мере пресечения для него и форварда «Зенита» Александра Кокорина.

    «Я опровергаю заявление следствия, что я социально опасен и буду скрываться. С первого дня мы полностью сотрудничали со следствием, сами пришли в ГСУ, помогали найти свидетелей, не препятствовали вести следствие.

    Прошу обратить внимание на слова о загранице и преступной деятельности — это надуманное и предвзятое отношение. 15 лет я отдал профессиональному спорту, не являюсь хулиганом и рецидивистом. Я сдал паспорта, все мои данные есть.

    Я согласен на любую меру пресечения, кроме ареста. В наших интересах закончить процесс, как можно быстрее, мы способствуем поиску свидетелей, которых следствие найти не может. Мы не мешаем следствию.

    У меня два несовершеннолетних ребенка, я должен с ними находиться, отсутствие плохо сказывается на их воспитании и психике», — сказал Мамаев.

    Следствие просит продлить срок содержания под стражей братьям Кокориным, а также Мамаеву и Александру Протасовицкому до 8 февраля. Согласно позиции следствия, «преступления были совершены с особым цинизмом и жестокостью по отношению к потерпевшим». В материалах дела также отмечается, что «по мнению следствия, Кокорин и Мамаев вне СИЗО могут продолжить заниматься преступной деятельностью».

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