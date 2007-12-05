Началось заседание суда по поводу меры пресечения для форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
На заседании рассматривается ходатайство следствия продлить заключение футболистов под стражу на два месяца.
Кокорин и Мамаев встретились в зале суда. По словам адвоката Игоря Бушманова, игроки увиделись впервые после задержания.
Кокорин и Мамаев были помещены под стражу до 8 декабря. В отношении футболистов возбуждено уголовное дело по статьям «хулиганство в составе группы лиц» и «побои».
Игрокам грозит до семи лет заключения.
Кокорин и Мамаев в зале суда. По итогам заседания спортсмены могут остаться в СИЗО или выйти под домашний арест. pic.twitter.com/CyOJuaFaDA— 78 | НОВОСТИ (@good78news) 5 декабря 2018 г.