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    Кокорин и Мамаев встретились в зале суда

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия видео Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Кокорин и Мамаев Футбол

    Началось заседание суда по поводу меры пресечения для форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

    На заседании рассматривается ходатайство следствия продлить заключение футболистов под стражу на два месяца.

    Кокорин и Мамаев встретились в зале суда. По словам адвоката Игоря Бушманова, игроки увиделись впервые после задержания.

    Кокорин и Мамаев были помещены под стражу до 8 декабря. В отношении футболистов возбуждено уголовное дело по статьям «хулиганство в составе группы лиц» и «побои».

    Игрокам грозит до семи лет заключения.

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