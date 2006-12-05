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    Адвокат Кокорина: «Ожидаю самый плохой результат в суде»

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Чемпионат.com Кокорин и Мамаев Футбол

    Татьяна Стукалова, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, поделилась ожиданиями от сегодняшнего суда.

    На заседании будет рассмотрено ходатайство следствия продлить заключение братьев Кокориных, а также полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева под стражу на два месяца.

    «Какой результат я ожидаю? Самый плохой», — заявила Стукалова. 

    Кокорин и Мамаев были помещены под стражу до 8 декабря. В отношении футболистов возбуждено уголовное дело по статьям «хулиганство в составе группы лиц» и «побои».

    Игрокам грозит до семи лет заключения.

    Юрист объясняет дело Кокорина и Мамаева. Почему их, скорее всего, не посадят?

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