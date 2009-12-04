«Реал» вышел на 1-е место среди всех клубов по количеству обладателей «Золотого мяча»

Полузащитник и сборной Хорватии Лука Модрич стал обладателем «Золотого мяча»-2018.

Хорват опередил нападающего «Ювентуса» и форварда «Атлетико» Антуана Гризманна.

Модрич – 7-й игрок в истории , ставший обладателем приза. До него ими становились Альфредо ди Стефано (1957, 1959), Раймон Копа (1958), Луиш Фигу (2000), Роналдо (2002), Фабио Каннаваро (2006) и Криштиану Роналду (2013, 2014, 2016, 2017).

Мадридский клуб оторвался от «Барселоны», и «Милана», у которых в истории было по 6 обладателей приза.

По общему количеству «Золотых мячей» «Реал» сравнялся с «Барселоной – по 11.

Модрич – лучший игрок мира. Его величие наконец-то признали

«Золотой мяч» – у Модрича. Это был его год