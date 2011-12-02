Жозе Моуринью: «МЮ» доминировал, но ничья – справедливый результат»

Главный тренер Жозе Моуринью прокомментировал ничейный исход матча 14-го тура АПЛ против (2:2).

«Думаю, результат вполне справедливый, несмотря на тот факт, что мы больше доминировали на поле.

Соперник лучше нас начал игру. У нас были проблемы при организации игры в защите, так как вышел только один центральный защитник, но мы хотели нивелировать эту слабость играя в три центральных защитника вместо двух.

Это сработало довольно неплохо, два пропущенных мяча – это штрафной и хороший удар. Однако мы должны были меньше терять мячи в средней линии, и в этом случае у тебя больше стабильности в атаке.

Мы легко теряли мяч при переходе в атакующие зоны, что еще больше все усложняло нашим атакующим игрокам против линии из пяти защитников.

Я всегда уверен, но в то же время всегда сомневаюсь, потому что мы очень часто плохо начинаем матчи.

Сегодня наши уязвимости имели причины. Матич и Мактомини играли не на своих позициях, должен был больше брать на себя, и, на мой взгляд, он сыграл действительно здорово.

Кто вернется к игре с ? Не знаю. У Линделефа серьезная травма. У Санчеса тоже. Эшли Янг дисквалифицирован. Не станет сюрпризом, если завтра вернутся к тренировкам Смоллинг и Байи», – сказал Моуринью.

«МЮ» набрал 2 очка в 3 последних матчах. Отставание от «Ман Сити» – 16 очков