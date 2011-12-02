Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Жозе Моуринью: «МЮ» доминировал, но ничья – справедливый результат»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия Саутгемптон Неманя Матич Фил Джонс Скотт Мактомини Футбол

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал ничейный исход матча 14-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (2:2).

    «Думаю, результат вполне справедливый, несмотря на тот факт, что мы больше доминировали на поле.

    Соперник лучше нас начал игру. У нас были проблемы при организации игры в защите, так как вышел только один центральный защитник, но мы хотели нивелировать эту слабость играя в три центральных защитника вместо двух.

    Это сработало довольно неплохо, два пропущенных мяча – это штрафной и хороший удар. Однако мы должны были меньше терять мячи в средней линии, и в этом случае у тебя больше стабильности в атаке.

    Мы легко теряли мяч при переходе в атакующие зоны, что еще больше все усложняло нашим атакующим игрокам против линии из пяти защитников.

    Я всегда уверен, но в то же время всегда сомневаюсь, потому что мы очень часто плохо начинаем матчи.

    Сегодня наши уязвимости имели причины. Матич и Мактомини играли не на своих позициях, Фил Джонс должен был больше брать на себя, и, на мой взгляд, он сыграл действительно здорово.

    Кто вернется к игре с «Арсеналом»? Не знаю. У Линделефа серьезная травма. У Санчеса тоже. Эшли Янг дисквалифицирован. Не станет сюрпризом, если завтра вернутся к тренировкам Смоллинг и Байи», – сказал Моуринью.

    «МЮ» набрал 2 очка в 3 последних матчах. Отставание от «Ман Сити» – 16 очков

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться