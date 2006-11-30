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    «Чемпионат»: Живоглядов зимой перейдет из «Уфы» в «Локомотив»

    Теги Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Уфа Дмитрий Живоглядов Шамиль Газизов Чемпионат.com Футбол

    Защитник «Уфы» Дмитрий Живоглядов может перейти в «Локомотив».

    По информации «Чемпионата», трансфер 24-летнего россиянина должен состояться уже этой зимой.

    Накануне генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что кто-то из футболистов покинет клуб в зимнее трансферное окно.

    В мае сообщалось об интересе к Живоглядову со стороны «Локомотива» и других российских топ-клубов, а «Уфа» якобы просила за защитника 2,5 миллиона евро.

    В середине ноября игрок подписал с «Уфой» новый двухлетний контракт.

    В нынешнем сезоне Живоглядов провел 9 матчей в РПЛ, статистику его выступлений можно изучить здесь.

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