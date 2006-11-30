Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

Россия по итогам матчей 5-го тура группового этапа еврокубков незначительно оторвалась от Португалии, но еще больше отстала от Франции в таблице коэффициентов УЕФА.

На этой неделе благодаря победам «Локомотива», «Краснодара» и Россия заработала 1 балл.

Франция за счет побед «ПСЖ», «Ренна» и «Бордо» набрала 1,166 балла, а Португалия в результате успехов «Порту» и «Спортинга» – 0,8.

Франция (54,331) по-прежнему занимает в рейтинге пятое место, Россия (49,382) – шестое, Португалия (43,632) – седьмое.

Таблица определяет представительство клубов в еврокубках на сезон-2020/21. Пятое и шестое места дают возможность странам делегировать в еврокубки шесть клубов, в том числе три – в Лигу чемпионов.