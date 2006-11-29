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    Сергей Семак: «Тяжелая победа. Дриусси играл с температурой, есть проблемы у Паредеса, Анюкова, Ерохина»

    Теги Зенит Сергей Семак Клаудио Маркизио премьер-лига Россия Лига Европы Копенгаген травмы Александр Ерохин Эрнани Леандро Паредес Себастьян Дриусси Футбол

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 5-го тура группового раунда Лиги Европы против «Копенгагена» (1:0), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

    – Полтора тайма можно было говорить только о том, чего не хватало в атаке.

    В конце устали, все накопилось. Дриусси играл с температурой, есть проблемы у Паредеса, Анюкова, Ерохина.

    Хотелось больше контролировать мяч, больше создавать в позиционных атаках. Тяжелая победа.

    – После товарищеского матча с «Шальке» вы говорили, что не будете делать схему с тремя центральными защитниками базовой. После этого вы сыграли четыре из пяти игр по ней. Вы так сказали, чтобы запутать соперника, как было перед «Ростовом»?

    – Четыре из пяти – когда?

    – «Шальке», «Ростов», «Бордо» и сегодня.

    – Сегодня и против «Ростова» ничего не изменилось с травмированными. Смольников и Маммана только начинают тренироваться, у Нету дисквалификация.

    Номинально четырех защитников, которые могли бы сыграть так, как нужно, у нас не было. Не стали рисковать здоровьем Мамманы, поэтому сыграли так с небольшими нюансами.

    – По сравнению с матчем с «Ростовом» Кузяев и Мак поменялись флангами. Почему?

    – Мы играли против команды с четырьмя защитниками, против такой команды удобно обыгрывать во фланг под свою сильную ногу тому же Маку.

    Плюс Сков требовал отдельного внимания, поэтому с той стороны у нас сыграли Ерохин и Кузяев, которые со своей задачей справились. Сков забивает много, у него поставленный удар после смещения в центр, поэтому решили сделать так.

    – Вы сказали, что сейчас у вас нет варианта игры в четыре защитника. А как же вариант Анюков-Иванович-Мевля-Набиуллин?

    – К большому сожалению, такой вариант сложно назвать атакующим с точки зрения работы флангов.

    – С учетом травмированных и решенной задачи, какой состав поедет в Прагу?

    – У нас еще две игры в чемпионате. Посмотрим, что будет. Надеюсь, что вернутся травмированные, чтобы сыграть очень хорошим составом.

    Возможно, дадим кому-то из лидеров отдохнуть, но это будем решать после двух матчей чемпионата.

    – Сегодня у Паредеса не очень шли навесы со стандартов. Не было мыслей заменить подающего?

    – Мысли такие бывают. Было много стандартов, особенно в первом тайме. Это работало не так, как мы обычно хотим.

    Состояние Паредеса по здоровью было сложным, наверное, он все-таки чувствовал боль, было некомфортно. 

    – Эрнани нечасто играл осенью, но вышел в стартовом составе в двух последних матчах. Как оцените его игру?

    – Он отыграл хорошо. Возможно, для уверенности ему не хватает гола. У него есть моменты, есть хорошо поставленный удар.

    Хотелось бы, чтобы он забивал, но если брать его желание, объем работы, игру на втором этаже, то я доволен тем, как он сыграл эти два матча.

    – Почему Маркизио снова не вышел в старте? Схема ему подходит, он по ней играл в «Ювентусе».

    – Все впереди. Этот состав хорошо сыграл прошлую игру. Маркизио пропустил игру с «Шальке», пропустил еще несколько дней из-за здоровья.

    Дали ему столько времени, сколько посчитали необходимым для набора кондиций. Сейчас он готов.

    Думаю, вероятность того, что в следующих матчах он сыграет в стартовом составе, достаточно высока.

    – Есть предпочтения по сопернику в 1/16 финала? Может, какой-нибудь близкий выезд?

    – Об этом еще не задумывались. Выдохнем и будем готовиться к «Арсеналу». От нас вряд ли что зависит, все дело от жребия, – сказал Семак.

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