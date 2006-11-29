Сергей Семак: «Тяжелая победа. Дриусси играл с температурой, есть проблемы у Паредеса, Анюкова, Ерохина»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 5-го тура группового раунда против «Копенгагена» (1:0), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Полтора тайма можно было говорить только о том, чего не хватало в атаке.

В конце устали, все накопилось. Дриусси играл с температурой, есть проблемы у Паредеса, Анюкова, Ерохина.

Хотелось больше контролировать мяч, больше создавать в позиционных атаках. Тяжелая победа.

– После товарищеского матча с «Шальке» вы говорили, что не будете делать схему с тремя центральными защитниками базовой. После этого вы сыграли четыре из пяти игр по ней. Вы так сказали, чтобы запутать соперника, как было перед «Ростовом»?

– Четыре из пяти – когда?

– «Шальке», «Ростов», «Бордо» и сегодня.

– Сегодня и против «Ростова» ничего не изменилось с травмированными. Смольников и Маммана только начинают тренироваться, у Нету дисквалификация.

Номинально четырех защитников, которые могли бы сыграть так, как нужно, у нас не было. Не стали рисковать здоровьем Мамманы, поэтому сыграли так с небольшими нюансами.

– По сравнению с матчем с «Ростовом» Кузяев и Мак поменялись флангами. Почему?

– Мы играли против команды с четырьмя защитниками, против такой команды удобно обыгрывать во фланг под свою сильную ногу тому же Маку.

Плюс Сков требовал отдельного внимания, поэтому с той стороны у нас сыграли Ерохин и Кузяев, которые со своей задачей справились. Сков забивает много, у него поставленный удар после смещения в центр, поэтому решили сделать так.

– Вы сказали, что сейчас у вас нет варианта игры в четыре защитника. А как же вариант Анюков-Иванович-Мевля-Набиуллин?

– К большому сожалению, такой вариант сложно назвать атакующим с точки зрения работы флангов.

– С учетом травмированных и решенной задачи, какой состав поедет в Прагу?

– У нас еще две игры в чемпионате. Посмотрим, что будет. Надеюсь, что вернутся травмированные, чтобы сыграть очень хорошим составом.

Возможно, дадим кому-то из лидеров отдохнуть, но это будем решать после двух матчей чемпионата.

– Сегодня у Паредеса не очень шли навесы со стандартов. Не было мыслей заменить подающего?

– Мысли такие бывают. Было много стандартов, особенно в первом тайме. Это работало не так, как мы обычно хотим.

Состояние Паредеса по здоровью было сложным, наверное, он все-таки чувствовал боль, было некомфортно.

– нечасто играл осенью, но вышел в стартовом составе в двух последних матчах. Как оцените его игру?

– Он отыграл хорошо. Возможно, для уверенности ему не хватает гола. У него есть моменты, есть хорошо поставленный удар.

Хотелось бы, чтобы он забивал, но если брать его желание, объем работы, игру на втором этаже, то я доволен тем, как он сыграл эти два матча.

– Почему Маркизио снова не вышел в старте? Схема ему подходит, он по ней играл в «Ювентусе».

– Все впереди. Этот состав хорошо сыграл прошлую игру. Маркизио пропустил игру с «Шальке», пропустил еще несколько дней из-за здоровья.

Дали ему столько времени, сколько посчитали необходимым для набора кондиций. Сейчас он готов.

Думаю, вероятность того, что в следующих матчах он сыграет в стартовом составе, достаточно высока.

– Есть предпочтения по сопернику в 1/16 финала? Может, какой-нибудь близкий выезд?

– Об этом еще не задумывались. Выдохнем и будем готовиться к «Арсеналу». От нас вряд ли что зависит, все дело от жребия, – сказал Семак.