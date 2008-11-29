Олег Кононов: «Не помню, чтобы «Рапид» создал что-то, кроме голов. Уничтожения не было»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал игру команды в матче 5-го тура группового раунда против «Рапида» (1:2).

«Огорчены поражением, вели 1:0 и пропустили два гола после перерыва. Много было ошибок в передачах, ошибок позиционных, в отборе мяча. Нам хотелось бы, чтобы команда играла выше в атаке, агрессивнее проводила игру на половине поля соперника.

Нам не удалось владеть мячом больше, чем соперник. Очень хотелось бы создавать голевые моменты, их было мало. То, что дали сопернику играть на равных после гола, нас не устраивает, и ребята это прекрасно понимают.

Вся игра меня не устраивала. Проиграли из-за плохой игры. Если не было игры, то нет и результата.

«Рапид» очень хорошо играл, активен был на протяжении всех 90 минут. Не случайно, что победный гол был забит в самой концовке.

Мы играли дома и хотели бы видеть больше ярких атак и голевых моментов. Пропустили два гола, не припомню, чтобы «Рапид» создал что-то еще.

«Рапид» уничтожил «Спартак»? Я бы поспорил на счет «уничтожения», этого не было. Это футбол, сейчас любой может выиграть у топ-клуба. Самое главное – не смотреть, с кем ты играешь.

Надо играть в тот футбол, который ты хочешь и к какому стремишься. А кто будет играть в футбол – «Рапид» или – неважно, надо уважать любого.

Игра была ничейной. Немного нужно опуститься на землю, между чемпионатами России и Австрии нет большой пропасти», – сказал Кононов.

Теперь «Спартаку» нужна победа в Испании, но и этого может не хватить для плей-офф

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