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    Новый подкаст: что объединяет Серхио Рамоса, Винни Джонса и Асамоа Гьяна?

    Теги Реал Мадрид Серхио Рамос Франц Беккенбауэр Подкасты Футбол

    Иван Калашников и Митя Кожурин пытаются понять, зачем футболисты постоянно читают рэп, Серхио Рамос исполняет фламенко, а Эктор Бракамонте сочиняет песни на русском.

    Темы четвертого выпуска:

    2:31 — Франц Беккенбауэр взрывает телеэфир и немецкие чарты

    9:34 — Гленн и Крис?! Как выбрать худшее название для музыкальной группы

    11:32 — Великая композиция «Anfield Rap»

    19:25 — Серхио Рамос – муж испанской Бузовой и фанат фламенко

    26:15 — Дани Освальдо променял футбол на мясо, пиво и рок-н-ролл

    35:09 — Почему футболисты так любят рэп

    36:50 — Асамоа Гьян записывал музыку, чтобы раскрутить бизнес. Какой-какой?

    42:00 — Единственный русский футболист в подкасте

    44:38 — Единственная русская песня в подкасте

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