Новый подкаст: что объединяет Серхио Рамоса, Винни Джонса и Асамоа Гьяна?

Иван Калашников и Митя Кожурин пытаются понять, зачем футболисты постоянно читают рэп, Серхио Рамос исполняет фламенко, а Эктор Бракамонте сочиняет песни на русском.

Темы четвертого выпуска:

2:31 — Франц Беккенбауэр взрывает телеэфир и немецкие чарты



9:34 — Гленн и Крис?! Как выбрать худшее название для музыкальной группы



11:32 — Великая композиция «Anfield Rap»



19:25 — Серхио Рамос – муж испанской Бузовой и фанат фламенко



26:15 — Дани Освальдо променял футбол на мясо, пиво и рок-н-ролл



35:09 — Почему футболисты так любят рэп



36:50 — Асамоа Гьян записывал музыку, чтобы раскрутить бизнес. Какой-какой?



42:00 — Единственный русский футболист в подкасте



44:38 — Единственная русская песня в подкасте

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