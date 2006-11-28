Новый подкаст: что объединяет Серхио Рамоса, Винни Джонса и Асамоа Гьяна?

Иван Калашников и Митя Кожурин пытаются понять, зачем футболисты постоянно читают рэп, Серхио Рамос исполняет фламенко, а Эктор Бракамонте сочиняет песни на русском.
Темы четвертого выпуска:
2:31 — Франц Беккенбауэр взрывает телеэфир и немецкие чарты
9:34 — Гленн и Крис?! Как выбрать худшее название для музыкальной группы
11:32 — Великая композиция «Anfield Rap»
19:25 — Серхио Рамос – муж испанской Бузовой и фанат фламенко
26:15 — Дани Освальдо променял футбол на мясо, пиво и рок-н-ролл
35:09 — Почему футболисты так любят рэп
36:50 — Асамоа Гьян записывал музыку, чтобы раскрутить бизнес. Какой-какой?
42:00 — Единственный русский футболист в подкасте
44:38 — Единственная русская песня в подкасте
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