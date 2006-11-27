Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Гинер о травмах Эрнандеса: «Поэтому контракт только на полгода»

    Теги ЦСКА Евгений Гинер Марк Гонсалес премьер-лига Россия травмы Абель Эрнандес Футбол

    Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о подписании нападающего Абеля Эрнандеса.

    – Приобретение Эрнандеса. Наверняка очень долго сомневались. Его класс давно известен, как и то, как часто он получает травмы.

    – Мы поэтому и подписали договор с ним только на полгода. Договорились, что будем смотреть дальше. Травмы нас и смущали.

    Мы проходили такую же историю с Марком Гонсалесом – тоже игроком очень высокого уровня, который должен был быть звездой, но организм и мышцы его все время подводили.

    Имея опыт, зная об этом, мы договорились с Эрнандесом о том, что будем смотреть, – сказал Гинер в программе «Футбол России» на канале «Россия 24».

    ЦСКА сообщал о трехлетнем контракте с уругвайцем. Позже стало известно, что клуб сможет разорвать контракт с Эрнандесом без компенсации в случае травмы.

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться