Гинер о травмах Эрнандеса: «Поэтому контракт только на полгода»

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о подписании нападающего Абеля Эрнандеса.
– Приобретение Эрнандеса. Наверняка очень долго сомневались. Его класс давно известен, как и то, как часто он получает травмы.
– Мы поэтому и подписали договор с ним только на полгода. Договорились, что будем смотреть дальше. Травмы нас и смущали.
Мы проходили такую же историю с Марком Гонсалесом – тоже игроком очень высокого уровня, который должен был быть звездой, но организм и мышцы его все время подводили.
Имея опыт, зная об этом, мы договорились с Эрнандесом о том, что будем смотреть, – сказал Гинер в программе «Футбол России» на канале «Россия 24».
ЦСКА сообщал о трехлетнем контракте с уругвайцем. Позже стало известно, что клуб сможет разорвать контракт с Эрнандесом без компенсации в случае травмы.