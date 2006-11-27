Гинер о травмах Эрнандеса: «Поэтому контракт только на полгода»

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о подписании нападающего .

– Приобретение Эрнандеса. Наверняка очень долго сомневались. Его класс давно известен, как и то, как часто он получает травмы.

– Мы поэтому и подписали договор с ним только на полгода. Договорились, что будем смотреть дальше. Травмы нас и смущали.

Мы проходили такую же историю с – тоже игроком очень высокого уровня, который должен был быть звездой, но организм и мышцы его все время подводили.

Имея опыт, зная об этом, мы договорились с Эрнандесом о том, что будем смотреть, – сказал Гинер в программе «Футбол России» на канале «Россия 24».

ЦСКА сообщал о трехлетнем контракте с уругвайцем. Позже стало известно, что клуб сможет разорвать контракт с Эрнандесом без компенсации в случае травмы.