Проклятый «Реал», 500 кг Дзанетти и турецкий парашютист. Слушайте новый подкаст «Что я пропустил?»

Главный по соцсетям на Sports.ru Федор Маслов и шеф-редактор сайта Влад Воронин рассказывают обо всем, что вы пропустили на этих выходных.

Темы этого выпуска:



01:01 – В чем проклятие «Реала»?

02:27 – Как дела у Иньесты, Торреса, Жо и Думбия

06:00 – Кто судит матчи в Англии

07:20 – «Айнтрахт» сошел с ума и рвет всех в Германии

09:20 – Новый гель для душа от «Санкт-Паули»

11:25 – В Турции болельщики прилетают на футбол на парашюте

13:40 – Зачем в Италии футболистам намазали щеки

14:59 – Как жать ногами 500 кг. Самоучитель от Дзанетти

16:41 – Кубка Дэвиса больше нет. Как так?

19:10 – Главный русский спортсмен выходных

Слушайте нас на всех платформах:

Оставляйте комментарии под этой новостью или пишите на podcast@sports.ru

Все выпуски подкастов от Sports.ru