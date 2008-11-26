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    Проклятый «Реал», 500 кг Дзанетти и турецкий парашютист. Слушайте новый подкаст «Что я пропустил?»

    Теги Интер Барселона Реал Мадрид Андрес Иньеста Фернандо Торрес Кубок Дэвиса Подкасты Футбол

    Главный по соцсетям на Sports.ru Федор Маслов и шеф-редактор сайта Влад Воронин рассказывают обо всем, что вы пропустили на этих выходных.

    Темы этого выпуска:

    01:01 – В чем проклятие «Реала»?
    02:27 – Как дела у Иньесты, Торреса, Жо и Думбия
    06:00 – Кто судит матчи в Англии
    07:20 – «Айнтрахт» сошел с ума и рвет всех в Германии
    09:20 – Новый гель для душа от «Санкт-Паули»
    11:25 – В Турции болельщики прилетают на футбол на парашюте
    13:40 – Зачем в Италии футболистам намазали щеки
    14:59 – Как жать ногами 500 кг. Самоучитель от Дзанетти
    16:41 – Кубка Дэвиса больше нет. Как так?
    19:10 – Главный русский спортсмен выходных

     

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