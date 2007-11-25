Василий Уткин: «Дзюба – игрок года. Не самый талантливый, совсем некрасивый – тем круче, это его год»

Комментатор Василий Уткин назвал свою тройку лучших игроков России в 2018 году.

«Футболист года скоро будет определен. Я, как правило, мучаюсь. Но в этом году все просто.

Конечно, Дзюба.

Мне не нравится этот парень, и, конечно, сейчас его окружает нормальная фан-истерия. Но истерия – норма в той истории, главным персонажем которой он стал в этом году. Кроме того, журналисту несложно отделить суть происходящего от красивого вихря окружающих его наносных событий. Потому что наша журдеятельность часто этот вихрь и создает.

А то, что Дзюба мало мне приятен как личность и представляется мне довольно примитивным игроком лишь подчеркивает, как высоко он прыгнул в этом году.

Не самый умелый, не самый талантливый, совсем некрасивый и уж никак его умницей не назовешь – тем круче. Это его год, и его успех в полной мере оценивается другими категориями: он оказался самым нужным, самым уместным и, как ни странно, самым искренним.

В истории сборной России на чемпионате мира нет ничего тайного или скрытого, и чудесного, в общем-то, тоже. Эту историю не рассказать, в ней нет тайны.

Ее можно было только прожить. Нервами наружу, без кожи, простецки, не морща лоб. Дзюба это даже не то чтоб смог – он для этого идеально подошел.

Как хересный уксус в овощном салате. Раскрыл, казалось бы, нехитрое и известное, но до дна. Его и много-то не надо (это я об уксусе).

Дзюба – игрок года, потому что без него все было бы совсем не так.

Вторым я назвал, конечно, Игоря Акинфеева. Свою ровную карьеру он сумел привести к взлету уже не в лучшем возрасте, в самый нужный момент. Только от него требовалось продемонстрировать свой высокий личный класс. И он справился.

Признаюсь, меня это лично очень впечатлило. Я боялся за Игоря, боялся потому, что в последние годы он довольно часто допускал трудно объяснимые ошибки в самый ответственный момент. Мне казалось, что наступила пресловутая «усталость металла». Как сладко было ошибиться!

И третьим я назвал Марио Фернандеса. Пожалуй, самый качественный футболист сборной России в поле. Символично и в духе времени, что он натурализованный легионер. И, конечно, самый незабываемый момент в чемпионате – камбэк в дополнительное время с хорватами! Ничего круче, чем камбэк в овертайме, по-моему, не бывает. Такая редкость, и такой гол прекрасный; он увенчал для меня чемпионат мира», – отметил Уткин.

Награда лучшему игроку года вручается еженедельником «Футбол» по итогам голосования журналистов.