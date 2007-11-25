Эрнесто Вальверде: «Дембеле обладает качествами, которых больше нет ни у кого в команде»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после игры с (1:1) отметил форварда Усмана Дембеле, гол которого принес каталонцам ничью.

«Он вносил решающий вклад в игру, когда появлялся на поле, и забивал важные мячи.

Дембеле обладает качествами, которых больше нет ни у кого в команде – уверенность в себе, умение обыгрывать один в один, удар с обеих ног, характер… Ему нужно помогать реализовывать свой талант.

Поражение ? Не знаю, главный ли это наш соперник, но это соперник.

В сегодняшнем матче мы много контролировали мяч на половине поля соперника, потому что хотели победить.

Нам не хватало какой-то искры, но все знают, как обороняется «Атлетико» на своем поле. Тяжело находить зоны и расшатывать их защиту», – сказал Вальверде.

Голы Дембеле принесли «Барселоне» 7 очков в этом сезоне. Это лучший результат в Ла Лиге