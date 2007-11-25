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    Эрнесто Вальверде: «Дембеле обладает качествами, которых больше нет ни у кого в команде»

    Теги Барселона Атлетико Эрнесто Вальверде Ла Лига Усман Дембеле Футбол

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после игры с «Атлетико» (1:1) отметил форварда Усмана Дембеле, гол которого принес каталонцам ничью.

    «Он вносил решающий вклад в игру, когда появлялся на поле, и забивал важные мячи.

    Дембеле обладает качествами, которых больше нет ни у кого в команде – уверенность в себе, умение обыгрывать один в один, удар с обеих ног, характер… Ему нужно помогать реализовывать свой талант.

    Поражение «Реала»? Не знаю, главный ли это наш соперник, но это соперник.

    В сегодняшнем матче мы много контролировали мяч на половине поля соперника, потому что хотели победить.

    Нам не хватало какой-то искры, но все знают, как обороняется «Атлетико» на своем поле. Тяжело находить зоны и расшатывать их защиту», – сказал Вальверде.

    Голы Дембеле принесли «Барселоне» 7 очков в этом сезоне. Это лучший результат в Ла Лиге

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