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    Глушаков, Ещенко, Березуцкие и Комбаровы сдадут экзамены на тренерскую лицензию

    Теги Спартак Алексей Березуцкий Василий Березуцкий Роман Березовский Кирилл Комбаров Дмитрий Комбаров Андрей Ещенко высшая лига Голландия Витесс премьер-лига Россия Динамо Москва Михаил Гершкович Арсенал Тула Денис Глушаков Футбол

    Футболисты «Спартака» Денис Глушаков, Андрей Ещенко и Дмитрий Комбаров, защитник тульского «Арсенала» Кирилл Комбаров, а также завершившие карьеру Роман Березовский, Алексей и Василий Березуцкие планируют получить тренерские лицензии.

    Эту информацию подтвердил глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович. Экзамены запланированы на 20 декабря.

    Березуцкие в январе начнут тренерскую работу в штабе Леонида Слуцкого в «Витессе», а Березовский в настоящее время тренирует вратарей в молодежной команде «Динамо».

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