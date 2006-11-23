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    Emirates могут стать спонсором «Анжи»

    Теги премьер-лига Россия бизнес Анжи Осман Кадиев Футбол

    Президент «Анжи» Осман Кадиев рассказал о поисках спонсоров для махачкалинского клуба.

    «С главой республики я пока не встречался, и дата встречи не обозначена. Мы надеемся на это.

    Ходят какие-то разговоры, что якобы у меня есть политические разногласия с главой республики. У меня нет ни с кем разногласий. У меня могут быть чисто спортивные разногласия с кем-то. Но не политические, я не политик.

    Emirates? Идут переговоры. Не могу пока ничего конкретного сказать по поводу Emirates. Люди очень заняты, личных встреч очень мало. Ведется пока деловая переписка.

    К давлению и стрессу мне не привыкать. Я не изменюсь и не сломаюсь», – сказал Кадиев.

    Авиакомпания Emirates из ОАЭ спонсирует «Арсенал», «Реал» и «Милан».

    «Анжи», набрав 13 очков в 14 турах, идет в зоне вылета, занимая 15-е место в РПЛ.

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