Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Юрген Клопп: «Гвардиола – лучший тренер мира. Между Месси и Роналду выберу Лео»

    Теги Боруссия Дортмунд Майнц Криштиану Роналду Жозе Моуринью Ливерпуль Ювентус Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Барселона Лионель Месси Лига чемпионов Пеп Гвардиола Футбол

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал Пепа Гвардиолу лучшим тренером мира, а также сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

    — Победа в английской премьер-лиге или в Лиге чемпионов?

    — В премьер-лиге, потому что «Ливерпуль» ее еще не выигрывал. Но на самом деле для меня нет большой разницы. Я хотел бы выиграть оба турнира. Это был бы лучший вариант.

    — Роналду или Месси? 

    — Это опять нечестно. То же самое, что выбирать между Лигой чемпионов и АПЛ. Я бы выбрал Лионеля. В любом случае я восхищаюсь обоими.

    — Немецкое пиво или эль?

    — Это просто — немецкое пиво. Оно вкуснее.

    — Где You’ll never walk alone звучит более эмоционально — в Ливерпуле или в Дортмунде?

    — На стадионе в Ливерпуле поют все люди, все 100%. Думаю, это более эмоционально. Но не знаю, где громче. Очень впечатляет и там, и там. Кстати, в Майнце тоже поют You’ll never walk alone. Три моих клуба — во всех трех поют You’ll never walk alone. Клево, да?

    — Пеп Гвардиола или Жозе Моуринью?

    — Пеп Гвардиола. Думаю, что Пеп является лучшим тренером в мире. Это не вопрос сравнения с Жозе, вы могли бы назвать любую другую фамилию, – сказал Клопп в эфире Sky Sports Germany.

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться