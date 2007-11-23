Юрген Клопп: «Гвардиола – лучший тренер мира. Между Месси и Роналду выберу Лео»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал Пепа Гвардиолу лучшим тренером мира, а также сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

— Победа в английской премьер-лиге или в Лиге чемпионов?

— В премьер-лиге, потому что «Ливерпуль» ее еще не выигрывал. Но на самом деле для меня нет большой разницы. Я хотел бы выиграть оба турнира. Это был бы лучший вариант.

— Роналду или Месси?

— Это опять нечестно. То же самое, что выбирать между Лигой чемпионов и АПЛ. Я бы выбрал Лионеля. В любом случае я восхищаюсь обоими.

— Немецкое пиво или эль?

— Это просто — немецкое пиво. Оно вкуснее.

— Где You’ll never walk alone звучит более эмоционально — в Ливерпуле или в Дортмунде?

— На стадионе в Ливерпуле поют все люди, все 100%. Думаю, это более эмоционально. Но не знаю, где громче. Очень впечатляет и там, и там. Кстати, в Майнце тоже поют You’ll never walk alone. Три моих клуба — во всех трех поют You’ll never walk alone. Клево, да?

— Пеп Гвардиола или Жозе Моуринью?

— Пеп Гвардиола. Думаю, что Пеп является лучшим тренером в мире. Это не вопрос сравнения с Жозе, вы могли бы назвать любую другую фамилию, – сказал Клопп в эфире Sky Sports Germany.