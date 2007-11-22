Гендиректор «Ахмата»: «Мы против игры в манеже. Пусть проводят матчи в Москве и Сочи»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался против проведения матча РПЛ с «Енисеем» в манеже.

«Мы не согласны играть в манеже и не знаем, какие исключения принял РФС. Есть регламент, мы против каких-то исключений по ходу чемпионата. С нами это никто не согласовывал, все знают, как играть в этом манеже. Почему по ходу чемпионата меняют регламент? Давайте матч вообще в Бразилии сыграем?

С нами ни «Енисей», ни РФС не связывались. Пусть проводят матчи в Москве, в Сочи, только пусть определят заранее. Все знали заранее, что в этот период нам играть в Красноярске. Мы против того, чтобы так играть, потому что у нас есть регламент. Давайте действовать по нему. Закрыть глаза на него? Можно на многое закрывать глаза, только какой от этого толк.

Сейчас будем писать письма в РФС, чтобы узнать основания принятия такого решения. Оно было принято только из-за прогноза погоды? Это было и так ясно, что там холодно. Если они делают исключения, то давайте сыграем в Грозном, это тоже будет исключением», — сказал Айдамиров.

РФС в виде исключения разрешил «Енисею» провести матч против «Ахмата» в манеже