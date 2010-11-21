Александр Алаев: «Поражение от Швеции очень обидное. Сборная России заслуживала победу в группе»

Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев прокомментировал поражение сборной России от Швеции (0:2) в Лиге наций, помешавшее россиянам выйти в дивизион А.

«Сегодня мы оказались слабее. Естественно, были нацелены на победу в этой игре, ставили задачу занять первое место в группе. Поражение очень обидное. Считаю, что по ходу всего турнира мы заслуживали победу в группе, но, к сожалению, нам не повезло.

Лига наций – интересный турнир с большим будущим, теперь ждем жеребьевку отборочного турнира чемпионата Европы», – сообщил Алаев.

Россия проиграла без шансов, но это логично. И год все равно супер