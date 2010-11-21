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    Александр Алаев: «Поражение от Швеции очень обидное. Сборная России заслуживала победу в группе»

    Теги Сборная России по футболу РФС Сборная Швеции по футболу Александр Алаев Лига наций УЕФА ТАСС Футбол

    Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев прокомментировал поражение сборной России от Швеции (0:2) в Лиге наций, помешавшее россиянам выйти в дивизион А. 

    «Сегодня мы оказались слабее. Естественно, были нацелены на победу в этой игре, ставили задачу занять первое место в группе. Поражение очень обидное. Считаю, что по ходу всего турнира мы заслуживали победу в группе, но, к сожалению, нам не повезло.

    Лига наций – интересный турнир с большим будущим, теперь ждем жеребьевку отборочного турнира чемпионата Европы», – сообщил Алаев.

    Россия проиграла без шансов, но это логично. И год все равно супер

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